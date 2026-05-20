Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Мажич: Карасёв правильно удалил Чистякова в матче «Ростова» с «Зенитом»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич прокомментировал решение арбитра Сергея Карасёва удалить защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова в матче 30‑го тура Мир РПЛ с петербургским «Зенитом». Встреча состоялась 17 мая, в которой «Зенит» одержал победу со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

На 73-й минуте главный арбитр встречи Карасёв после просмотра видеоповтора показал красную карточку Чистякову за фол против игрока «Зенита» Вендела.

«Это срыв перспективной атаки. Вендел мог очень просто контролировать мяч, Сако находится очень далеко, а другой игрок «Ростова» был за спиной и в статике. Вендел после этого может обработать мяч и выйти один на один с вратарём. Сако не может вступить в единоборство, потому что находится очень далеко. И Чистяков тоже осознал, что это красная карточка. Был ошибочный пас, Чистяков попытался сыграть в этот мяч, но не успел», — сказал Мажич в эфире программы «Правила игры» на канале «Матч Премьер».

По итогам сезона в РПЛ «Зенит» стал чемпионом, а «Ростов» завершил чемпионат на 10‑й строчке в турнирной таблице.

