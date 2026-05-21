Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмери в пятый раз стал победителем Лиги Европы. Это рекорд турнира

Эмери в пятый раз стал победителем Лиги Европы. Это рекорд турнира
Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери в пятый раз стал победителем Лиги Европы. Это случилось после победы английской команды в финальном матче турнира сезона-2025/2026 над «Фрайбургом» (3:0). Игра прошла на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле. В качестве главного арбитра выступил Франсуа Летексье (Франция).

Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 41'     0:2 Буэндия – 45+3'     0:3 Роджерс – 58'    

Это достижение является рекордным в истории турнира. Ранее испанский специалист трижды выигрывал Лигу Европы с «Севильей» в сезоне-2013/2014, сезоне-2014/2015 и сезоне-2015/2016, а также с «Вильярреалом» в сезоне-2020/2021.

Трижды Кубок УЕФА выигрывал итальянский специалист Джованни Трапаттони.

На стадии полуфинала соревнования «Фрайбург» по сумме двух встреч победил «Брагу» со счётом 4:3. На аналогичном этапе состязания «Астон Вилла» по сумме двух матчей одолела «Ноттингем Форест» со счётом 4:1.

«Астон Вилла» впервые в своей истории стала победителем Лиги Европы.

Материалы по теме
«Астон Вилла» стала шестым английским клубом-победителем Кубка УЕФА и Лиги Европы
Материалы по теме
Самые титулованные победители Лиги Европы. Эти команды брали больше трёх трофеев
Самые титулованные победители Лиги Европы. Эти команды брали больше трёх трофеев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android