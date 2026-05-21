Эмери в пятый раз стал победителем Лиги Европы. Это рекорд турнира

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери в пятый раз стал победителем Лиги Европы. Это случилось после победы английской команды в финальном матче турнира сезона-2025/2026 над «Фрайбургом» (3:0). Игра прошла на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле. В качестве главного арбитра выступил Франсуа Летексье (Франция).

Это достижение является рекордным в истории турнира. Ранее испанский специалист трижды выигрывал Лигу Европы с «Севильей» в сезоне-2013/2014, сезоне-2014/2015 и сезоне-2015/2016, а также с «Вильярреалом» в сезоне-2020/2021.

Трижды Кубок УЕФА выигрывал итальянский специалист Джованни Трапаттони.

На стадии полуфинала соревнования «Фрайбург» по сумме двух встреч победил «Брагу» со счётом 4:3. На аналогичном этапе состязания «Астон Вилла» по сумме двух матчей одолела «Ноттингем Форест» со счётом 4:1.

«Астон Вилла» впервые в своей истории стала победителем Лиги Европы.