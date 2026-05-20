Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Мажич: арбитр Буланов ошибочно отменил третий гол «Рубина» в матче с «Пари НН»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич прокомментировал решение арбитра Евгения Буланова отменить третий гол казанского «Рубина» в матче 30‑го тура Мир РПЛ с «Пари НН». Встреча завершилась со счётом 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Безруков – 15'     2:0 Каккоев – 47'     2:1 Грулёв – 61'     2:2 Грулёв – 65'    

В концовке матча главный арбитр Буланов после просмотра видеоповтора отменил гол полузащитника «Рубина» Даниила Кузнецова, зафиксировав нарушение правил на голкипере нижегородцев Никите Медведеве. Ответственным за систему VAR был Павел Шадыханов.

«Для меня было непонятно, когда пригласили Буланова к монитору. Также послушал коммуникацию между VAR‑судьёй, VAR‑комнатой и AVAR. Они обсуждали очень ошибочно этот момент. Вратарь отбивает мяч, у него нет контроля. Игрок «Рубина» нормально играл в мяч, а после этого уже был наступ на руку. VAR‑судьи пригласили Буланова и акцентированно настаивали показать только наступ. Буланов после игры, когда обсуждали, согласился, что «Рубин» верно забил гол. К сожалению, это ошибочное вмешательство VAR», — сказал Мажич в эфире программы «Правила игры» на канале «Матч Премьер».

По итогам сезона в РПЛ «Пари НН» вылетел в Первую лигу, «Рубин» финишировал на восьмой строчке в турнирной таблице.

