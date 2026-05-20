Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмери сравнялся с Фергюсоном, Анчелотти и Моуринью по количеству финалов еврокубков

Эмери сравнялся с Фергюсоном, Анчелотти и Моуринью по количеству финалов еврокубков
Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери в шестой раз вывел свою команду в финал еврокубков. Бирмингемцы играют в решающем матче Лиги Европы с немецким «Фрайбургом», на момент написания новости счёт 0:0. Таким образом, испанский специалист сравнялся по этому показателю с Алексом Фергюсоном, Карло Анчелотти и Жозе Моуринью. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
1-й тайм
0 : 0
Астон Вилла
Бирмингем, Англия

Чаще в финалах еврокубков принимал участие только Джованни Трапаттони, на его счету семь встреч. При этом Эмери выходил в финал только второго по значимости европейского турнира.

В полуфинале «Фрайбург» по сумме двух встреч победил «Брагу» со счётом 4:3. На аналогичной стадии турнира «Астон Вилла» по сумме двух матчей одолела «Ноттингем Форест» со счётом 4:1.

Материалы по теме
Новый финал Лиги Европы для Эмери! «Астон Вилле» непросто против немецкой сенсации. LIVE
Live
Новый финал Лиги Европы для Эмери! «Астон Вилле» непросто против немецкой сенсации. LIVE
Самые титулованные победители Лиги Европы. Эти команды брали больше трёх трофеев Самые титулованные победители Лиги Европы. Эти команды брали больше трёх трофеев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android