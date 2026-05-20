Эмери сравнялся с Фергюсоном, Анчелотти и Моуринью по количеству финалов еврокубков

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери в шестой раз вывел свою команду в финал еврокубков. Бирмингемцы играют в решающем матче Лиги Европы с немецким «Фрайбургом», на момент написания новости счёт 0:0. Таким образом, испанский специалист сравнялся по этому показателю с Алексом Фергюсоном, Карло Анчелотти и Жозе Моуринью. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Чаще в финалах еврокубков принимал участие только Джованни Трапаттони, на его счету семь встреч. При этом Эмери выходил в финал только второго по значимости европейского турнира.

В полуфинале «Фрайбург» по сумме двух встреч победил «Брагу» со счётом 4:3. На аналогичной стадии турнира «Астон Вилла» по сумме двух матчей одолела «Ноттингем Форест» со счётом 4:1.