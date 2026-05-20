«Саутгемптон» подал апелляцию на решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа

Исполнительный директор «Саутгемптона» Фил Парсонс рассказал, что клуб подал апелляцию на решение Английской футбольной лиги (EFL) исключить его команду из финала плей-офф Чемпионшипа.

«Мы подали апелляцию на вчерашнее решение Независимой дисциплинарной комиссии об исключении «Саутгемптона» из плей-офф Чемпионшипа и наложении четырёхочкового штрафа на сезон-2026/2027. Прежде чем перейти к тексту апелляции, я хочу обратиться к нашим болельщикам, нашим игрокам и всему футбольному сообществу напрямую и без увиливаний.

То, что произошло, было неправильным. Клуб признал нарушения правил 3.4 и 127 EFL. Мы приносим извинения другим клубам, вовлечённым в это дело, прежде всего болельщикам «Саутгемптона», чья исключительная преданность и поддержка в этом сезоне заслуживали большего от клуба.

Мы полностью сотрудничаем с EFL в расследовании и дисциплинарном процессе. После рассмотрения апелляции мы также направим письмо в EFL с просьбой добровольно принять участие в рабочей группе по практическому применению и обеспечению соблюдения Правила 127 на протяжении всего чемпионата. Раскаяние без перемен бессмысленно, и мы намерены продемонстрировать перемены.

Что касается самой апелляции: согласны с тем, что должна быть применена санкция. С чем мы не можем согласиться, так это с санкцией, которая не имеет отношения к правонарушению. В то время как «Лидс» был оштрафован на £ 200 тыс за аналогичное нарушение, «Саутгемптон» был лишён возможности принять участие в игре стоимостью более £ 200 млн, которая так много значит для нашего персонала, игроков и болельщиков.

Считаем, что финансовые последствия вчерашнего решения значительно увеличивают размер штрафа, который когда-либо налагался на английский футбольный клуб. 30-очковый вычет «Лутон Таун» в сезоне-2008/2009 — на сегодняшний день это самая суровая спортивная санкция в английской истории — был наложен на клуб, который уже выступал во Второй лиге и на кону которого не было сопоставимых доходов. Потеря 21 очка «Дерби Каунти» в 2021 году стоила им чемпионского статуса. «Эвертон» потерял шесть очков в сезоне-2023/2024, после чего потерял £ 124,5 млн, что ничтожно мало по сравнению с тем, что было отнято у «Саутгемптона» за один день. Самый крупный финансовый штраф, когда-либо наложенный Премьер-лигой на «Челси» в марте этого года, составил £ 10,75 млн и не сопровождался никакими спортивными санкциями, несмотря на то, что за семь лет было выплачено £ 7,5 млн в виде нераскрытых платежей.

Мы говорим это не для того чтобы преуменьшить то, что произошло в этом клубе, что, по нашему мнению, было неправильным. Мы говорим это потому, что пропорциональность сама по себе является принципом естественной справедливости. Комиссия была вправе применить санкции. Будем утверждать, что у него не было права применять санкции, которые явно несоразмерны всем предыдущим санкциям в истории английского футбола.

Наша апелляция будет рассмотрена сегодня, предоставим дополнительную информацию в надлежащее время» – приводит слова Парсонса официальный сайт «Саутгемптона».

Ранее стало известно, что аналитик по производительности «Саутгемптона» был пойман на фотографировании тактики и записи тренировки «Мидлсбро» перед первой встречей команд в плей-офф турнира. После этого по сумме двух матчей «Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро» (0:0, 2:1) и вышел в финал. В субботу, 23 мая, команда должна была сыграть за выход в АПЛ с «Халлом».