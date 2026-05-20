Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Президент «Урала» прокомментировал судейство и пропущенный гол в матче с «Динамо» Мх

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал судейство и пропущенный гол в первом VK Видео переходном матче за право участия в Мир РПЛ сезона-2025/2026, в котором его команда уступила махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва).

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
20 мая 2026, среда. 17:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Миро – 5'    

«Считаю, что не было гола. Саша [Селихов] успел вытащить мяч, здорово сыграл. Не знаю, как у нас VAR работает, мы впервые в этом году играем с ним.

Мы уже третий раз играем в переходных матчах, третий год кряду такое. Мы и писали в РФС, и обращались. В том году нам поставили все спорные моменты, и что толку? Если вы следите, знаете, что этот же арбитр Фролов судил нас в скандальном матче с «Родиной» и поставил три пенальти в наши ворота. И все признали, что все поставили правильно. Даже не хочется это обсуждать», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Мяч забил на пятой минуте нападающий «Динамо» Миро. Защитник гостей Мохамед Аззи с правого фланга прострелил в центр штрафной, форвард Гамид Агаларов скинул мяч на линию штрафной под удар полузащитника Мехди Мубарика. Тот мощно пробил, мяч попал в перекладину, а на отскоке первым оказался Миро, который головой добил его в створ. Вратарь Александр Селихов в прыжке парировал удар, но линейный судья усмотрел, что мяч пересёк линию ворот. VAR в эпизод не вмешался.

