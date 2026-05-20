Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: «Арсенал» заслужил победу в АПЛ, нас ждёт великий финал ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру «Арсенала» и работу тренера Микеля Артеты перед финалом Лиги чемпионов УЕФА. «Канониры» стали чемпионами английской Премьер-лиги впервые за 22 года. Это произошло после матчей 37-го тура АПЛ, где лондонцы одержали победу над «Бёрнли», а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).

«Они заслужили победу в чемпионате. У «Арсенала» был великолепный сезон. Мы уже играли с этим «Арсеналом», поэтому знаем, на что они способны. Без мяча это лучшая команда мира, а с мячом они способны забивать очень много. Отличное сочетание.

Логично, что именно мы встречаемся в финале. Нас ждёт действительно великий матч. Если посмотреть на статистику «Арсенала», становится понятно, что Микель Артета — настоящий лидер. Он привил команде победный менталитет», — приводит слова Энрике Football.London.

Финальная игра Лиги чемпионов запланирована на субботу, 30 мая. Она пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, Венгрия.