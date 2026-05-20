Бонгонда назвал сложности, с которыми столкнулся в РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда назвал сложности, с которыми столкнулся во время выступления в чемпионате России.

«Было очень сложно, потому что Россия – это не Европа. Я был там совсем один целый год. Люди не говорят на английском, люди не очень открыты. Это было довольно странно. Если был выходной, я не мог поехать домой. Но это позволило мне переосмыслить себя. Это также позволило мне стать более объективным и, возможно, убедиться в том, что ты не так хорош, как сам думаешь. Потому что раньше я часто видел игроков, которых отодвигали в сторону, когда играл я. А изменение ситуации позволило мне оказаться на их месте. Когда всё хорошо, это прекрасно… А когда всё идёт плохо, учитывая, что мы, футболисты, живём только этим, это сложно. У меня в этом году был очень сложный период. Но что поделать, думаю, это часть жизни мужчины. И нужно уметь извлекать из этого уроки», — сказал Бонгонда в эфире Canal+.

В нынешнем сезоне Бонгонда принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

