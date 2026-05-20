«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Тилеманс открыл счёт на 41-й минуте

В эти минуты идёт финальный матч Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречаются «Фрайбург» (Германия) и «Астон Вилла» (Англия). Игра проходит на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле. В качестве главного арбитра выступает Франсуа Летексье (Франция). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу «Астон Виллы».

Первый мяч в матче забил полузащитник англичан Юри Тилеманс на 41-й минуте.

На стадии полуфинала соревнования «Фрайбург» по сумме двух встреч победил «Брагу» со счётом 4:3. На аналогичном этапе состязания «Астон Вилла» по сумме двух матчей одолела «Ноттингем Форест» со счётом 4:1.

Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм», который в финале минувшего сезона состязания обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.