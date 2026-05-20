«Халл Сити» попытается выйти в АПЛ напрямую после отстранения «Саутгемптона» — Джейкобс

«Халл Сити» попытается напрямую выйти в английскую Премьер-лигу, не играя в финале плей-офф Чемпионшипа. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По информации инсайдера, после исключения «Саутгемптона» из финала турнира в «Халл Сити» ищут юридическую возможность не играть с «Мидлсбро», так как команда больше недели готовилась ко встрече со «святыми».

Ранее стало известно, что аналитик «Саутгемптона» был пойман на фотографировании тактики и записи тренировки «Мидлсбро» перед первой встречей команд в плей-офф турнира. После этого по сумме двух матчей «Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро» (0:0, 2:1) и вышел в финал. Позже команду отстранили от участия в турнире, но «Саутгемптон» подал апелляцию.