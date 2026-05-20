Принц Уильям приехал в Турцию поддержать «Астон Виллу» в финале Лиги Европы

Принц Уильям прибыл в Стамбул на финал Лиги Европы, где «Астон Вилла» в данный момент встречается с «Фрайбургом». Наследник британского престола приехал поддержать свою любимую команду в решающем матче турнира.

По информации зарубежных СМИ, перед началом встречи принц Уэльский посетил раздевалку команды, чтобы напутствовать игроков. Команда Унаи Эмери стремится выиграть свой первый европейский трофей за 30 лет.

Ранее, в 2015 году, принц объяснил свой выбор в пользу «Астон Виллы». Все его друзья поддерживали «Манчестер Юнайтед» или «Челси», и он хотел выделяться. Выбор пал на «Астон Виллу», так как клуб занимал средние позиции и дарил разнообразные эмоции, как на американских горках.

Принц Уильям не только фанат «Астон Виллы», но и президент Английской футбольной ассоциации с 2005 года. Финальный матч Лиги Европы сезона-2025/2026 проходит на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле. После первого тайма «Астон Вилла» выигрывает у «Фрайбурга» со счётом 2:0.