Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
22:00 Мск
Принц Уильям приехал в Турцию поддержать «Астон Виллу» в финале Лиги Европы

Комментарии

Принц Уильям прибыл в Стамбул на финал Лиги Европы, где «Астон Вилла» в данный момент встречается с «Фрайбургом». Наследник британского престола приехал поддержать свою любимую команду в решающем матче турнира.

Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 41'     0:2 Буэндия – 45+3'     0:3 Роджерс – 58'    

По информации зарубежных СМИ, перед началом встречи принц Уэльский посетил раздевалку команды, чтобы напутствовать игроков. Команда Унаи Эмери стремится выиграть свой первый европейский трофей за 30 лет.

Ранее, в 2015 году, принц объяснил свой выбор в пользу «Астон Виллы». Все его друзья поддерживали «Манчестер Юнайтед» или «Челси», и он хотел выделяться. Выбор пал на «Астон Виллу», так как клуб занимал средние позиции и дарил разнообразные эмоции, как на американских горках.

Принц Уильям не только фанат «Астон Виллы», но и президент Английской футбольной ассоциации с 2005 года. Финальный матч Лиги Европы сезона-2025/2026 проходит на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле. После первого тайма «Астон Вилла» выигрывает у «Фрайбурга» со счётом 2:0.

Самые титулованные победители Лиги Европы. Эти команды брали больше трёх трофеев
