Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Алисон готов перейти в «Ювентус», даже если клуб не выйдет в ЛЧ — La Gazzetta dello Sport

Вратарь сборной Бразилии и «Ливерпуля» Алисон Бекер готов перейти в «Ювентус», даже если туринская команда не попадёт в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, несмотря на ситуацию «Ювентуса» в турнирной таблице Серии А, окружение бразильского голкипера подтвердило его желание выступать за туринцев.

За тур до конца сезона чемпионата Италии команда Лучано Спаллетти набрала 68 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. На пятой строчке располагается «Комо» также с 68 очками. «Рома» и «Милан», занимающие четвёртое и третье места, в их активе по 70 очков.

В нынешнем сезоне Алисон Бекер провёл 34 матча за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 36 голов и 13 раз сыграл «на ноль». По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего голкипера составляет € 17 млн.

