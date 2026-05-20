Мартинс раскрыл прозвище голкипера «Спартака» Ильи Помазуна и объяснил причину появления

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс раскрыл прозвище голкипера красно-белых Ильи Помазуна и объяснил причину происхождения.

«Пума. Илья очень хорош на пенальти. Каждый раз на тренировках он встаёт — и ты не знаешь, куда бить», — сказал Мартинс в видео на YouTube-канале «Спартака».

Помазун перешёл в «Спартак» из ЦСКА в феврале 2025 года. В нынешнем сезоне голкипер провёл за клуб девять матчей в Кубке России, в которых пропустил восемь мячей.

В послематчевой серии пенальти матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом» вратарь отразил 11-метровый удар полузащитника сине-бело-голубых Даниила Кондакова.