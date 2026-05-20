«Пограничный момент». Мажич — о жёлтой карточке Миронову в матче «Ростова» с «Зенитом»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич высказался о решении арбитра Сергея Карасёва не удалять полузащитника «Ростова» Алексея Миронова за фол в штрафной площади в матче 30‑го тура Мир РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом».

17 мая «Зенит» на выезде обыграл «Ростов» со счётом 1:0. В первом тайме Карасёв после просмотра VAR назначил 11‑метровый удар за фол Миронова на нападающем Педро. Пенальти реализовал нападающий «Зенита» Александр Соболев, а Миронов получил предупреждение.

«Не понимаю действия Миронова — совершить нарушение правил, когда мяч находится в другой зоне. В штрафной площади он сделал акцентированное движение правой рукой в сторону Педро. Было правильное VAR‑вмешательство и приглашение Карасёва к монитору. Это пограничный момент между жёлтой и красной карточкой. Мы поговорили с Карасёвым, могу согласиться с его решением дать пенальти и жёлтую карточку», — сказал Мажич в эфире программы «Правила игры» на канале «Матч Премьер».

По итогам сезона «Зенит» стал чемпионом РПЛ, а «Ростов» финишировал на 10‑й строчке в турнирной таблице.