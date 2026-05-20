Главная Футбол Новости

Эрлинг Холанд поздравил «Арсенал» с победой в АПЛ

Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отреагировал на победу лондонского «Арсенала» в английской Премьер-лиге после того, как «горожане» не смогли переиграть «Борнмут» (1:1) в 37-м туре АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
19 мая 2026, вторник. 21:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Крупи – 39'     1:1 Холанд – 90+5'    

«Не тот финал, на который мы рассчитывали, но в следующем сезоне будем использовать это чувство по назначению. Спасибо всем болельщикам «Ман Сити», которые прошли с нами этот сезон. Поздравляю «Арсенал» с чемпионством», – написал Холанд в своём аккаунте в социальной сети X.

«Арсенал» стал победителем в АПЛ за тур до конца чемпионата. В 37 матчах лондонцы набрали 82 очка. Отрыв от «Манчестер Сити» составляет четыре очка. Чемпионство «Арсенала» — первое для клуба за 22 года — с 2004-го.

