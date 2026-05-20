Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Апелляцию «Саутгемптона» отклонили, команда не сыграет в плей-офф Чемпионшипа — Орнштейн

Апелляция «Саутгемптона» на решение Английской футбольной лиги (EFL) исключить команду из финала плей-офф Чемпионшипа была отклонена. В матче за право выхода в английскую Премьер-лигу, который пройдёт на стадионе «Уэмбли» 23 мая, встретятся «Халл Сити» и «Мидлсбро». Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в своём аккаунте в социальной сети Х.

Англия — Чемпионшип . Плей-офф. Финал
23 мая 2026, суббота. 17:30 МСК
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Не начался
Мидлсбро
Мидлсбро
Ранее стало известно, что аналитик «Саутгемптона» был пойман на фотографировании тактики и записи тренировки «Мидлсбро» перед первой встречей команд в плей-офф турнира. После этого по сумме двух матчей «Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро» (0:0, 2:1) и вышел в финал. Позже команду отстранили от участия в турнире.

