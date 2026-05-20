«Астон Вилла» впервые выиграла Кубок УЕФА/Лигу Европы, обыграв «Фрайбург» в финале ЛЕ

«Астон Вилла» впервые в своей истории выиграла Кубок УЕФА/Лигу Европы, одержав победу в финале турнира сезона-2025/2026 над немецким «Фрайбургом» со счётом 3:0. Игра проходила на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле, Турция. В качестве арбитра выступил Франсуа Летексье из Франции.

Унаи Эмери провёл свой шестой финал еврокубка в качестве тренера.

В 1982 году «Астон Вилла» выиграла Кубок европейских чемпионов (нынешнее название — Лига чемпионов), а в том же году выиграла Суперкубок УЕФА. Также у команды есть победы в Кубке Интертото в 2001 и 2008 годах.

Прошлым победителем Лиги Европы являлся «Тоттенхэм», который в финале минувшего сезона турнира обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.