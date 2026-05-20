«Астон Вилла» Унаи Эмери выиграла Лигу Европы, разгромив в финале «Фрайбург»

Завершился финальный матч Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались «Фрайбург» (Германия) и «Астон Вилла» (Англия). Игра прошла на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле. В качестве главного арбитра выступил Франсуа Летексье (Франция). Победу в матче со счётом 3:0 одержали футболисты «Астон Виллы».

Первый мяч в матче забил полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс на 41-й минуте. Форвард Эмилиано Буэндия удвоил преимущество английского клуба на 45+4-й минуте, а полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс забил третий мяч в ворота «Фрайбурга» на 58-й минуте, установив окончательный счёт в матче — 3:0.

На стадии полуфинала соревнования «Фрайбург» по сумме двух встреч победил «Брагу» со счётом 4:3. На аналогичном этапе состязания «Астон Вилла» по сумме двух матчей одолела «Ноттингем Форест» со счётом 4:1.

«Астон Вилла» впервые в своей истории стала победителем Лиги Европы. Для главного тренера команды Унаи Эмери этот финал стал шестым в данном турнире.

В прошлом сезоне победителем турнира был «Тоттенхэм», который в финале состязания обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.