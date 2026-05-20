Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
«Астон Вилла» стала шестым английским клубом-победителем Кубка УЕФА и Лиги Европы

«Астон Вилла» стала шестым английским клубом-победителем Кубка УЕФА и Лиги Европы. Это случилось после победы английской команды в финальном матче турнира сезона-2025/2026 над «Фрайбургом» (3:0). Игра прошла на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье (Франция).

Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 41'     0:2 Буэндия – 45+3'     0:3 Роджерс – 58'    

Ранее победу в турнире трижды одерживали «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», дважды победителем был лондонский «Челси», а также по разу выигрывали «Манчестер Юнайтед» и «Ипсвич Таун».

В прошлом сезоне победителем турнира был «Тоттенхэм», который в финале состязания обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

