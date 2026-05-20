«Астон Вилла» стала шестым английским клубом-победителем Кубка УЕФА и Лиги Европы. Это случилось после победы английской команды в финальном матче турнира сезона-2025/2026 над «Фрайбургом» (3:0). Игра прошла на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье (Франция).

Ранее победу в турнире трижды одерживали «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», дважды победителем был лондонский «Челси», а также по разу выигрывали «Манчестер Юнайтед» и «Ипсвич Таун».

В прошлом сезоне победителем турнира был «Тоттенхэм», который в финале состязания обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.