«Астон Вилла» выиграла первый большой еврокубок за 44 года

«Астон Вилла» победила немецкий «Фрайбург» со счётом 3:0 в финальном матче Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. Таким образом, бирмингемцы выиграли первый большой еврокубок за 44 года.

Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 41'     0:2 Буэндия – 45+3'     0:3 Роджерс – 58'    

В 1982 году «Астон Вилла» выиграла первый евротрофей, одолев в финале Кубка европейских чемпионов мюнхенскую «Баварию» со счётом 1:0.

«Астон Вилла» впервые в своей истории стала победителем Лиги Европы. Для главного тренера команды Унаи Эмери этот финал стал шестым в данном турнире.

На стадии полуфинала соревнования «Фрайбург» по сумме двух встреч победил «Брагу» со счётом 4:3. На аналогичном этапе состязания «Астон Вилла» по сумме двух матчей одолела «Ноттингем Форест» со счётом 4:1.

