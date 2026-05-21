Клубы из Англии выиграли Лигу Европы во втором сезоне подряд

Клубы из Англии выиграли Лигу Европы во втором сезоне подряд
Клубы из Англии продолжают доминировать в Лиге Европы, одержав победу во втором сезоне подряд. «Астон Вилла» завоевала трофей, обыграв «Фрайбург» в финале со счётом 3:0. Напомним, прошлогодним чемпионом турнира был английский клуб «Тоттенхэм», который в финале минувшего сезона одержал победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 41'     0:2 Буэндия – 45+3'     0:3 Роджерс – 58'    

Финальная встреча турнира сезона-2025/2026 прошла на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле, Турция. В качестве арбитра выступил Франсуа Летексье из Франции. «Астон Вилла» впервые в своей истории стала победителем Лиги Европы. Для главного тренера команды Унаи Эмери этот финал стал шестым на турнире, в пяти из которых его команды одержали победу.

Самые титулованные победители Лиги Европы. Эти команды брали больше трёх трофеев
