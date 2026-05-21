Клубы из Англии выиграли Лигу Европы во втором сезоне подряд

Клубы из Англии продолжают доминировать в Лиге Европы, одержав победу во втором сезоне подряд. «Астон Вилла» завоевала трофей, обыграв «Фрайбург» в финале со счётом 3:0. Напомним, прошлогодним чемпионом турнира был английский клуб «Тоттенхэм», который в финале минувшего сезона одержал победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Финальная встреча турнира сезона-2025/2026 прошла на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле, Турция. В качестве арбитра выступил Франсуа Летексье из Франции. «Астон Вилла» впервые в своей истории стала победителем Лиги Европы. Для главного тренера команды Унаи Эмери этот финал стал шестым на турнире, в пяти из которых его команды одержали победу.