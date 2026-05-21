Унаи Эмери вошёл в топ-4 тренеров с пятью победами в еврокубках

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери вошёл в топ-4 наставников команд с пятью победами в еврокубках. Это случилось после победы английской команды в финальном матче турнира сезона-2025/2026 над «Фрайбургом» (3:0). Игра прошла на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле. В качестве главного арбитра выступил Франсуа Летексье (Франция).

До него такое достижение покорялось Карло Анчелотти, Жозе Моуринью и Джованни Трапаттони.

Ранее испанский специалист трижды выигрывал Лигу Европы с «Севильей» в сезоне-2013/2014, сезоне-2014/2015 и сезоне-2015/2016, а также с «Вильярреалом» в сезоне-2020/2021.

«Астон Вилла» впервые в своей истории выиграла Лигу Европы и стала шестой английской командой, одержавшей победу в данном турнире.