«Это лига Унаи Эмери». В «Астон Вилле» отреагировали на победу в Лиге Европы

«Это лига Унаи Эмери». В «Астон Вилле» отреагировали на победу в Лиге Европы
Пресс-служба «Астон Виллы» отреагировала на победу команды в финальном матче Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 над немецким «Фрайбургом» со счётом 3:0.

Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 41'     0:2 Буэндия – 45+3'     0:3 Роджерс – 58'    

«Это лига Унаи Эмери», – написал аккаунт «Астон Виллы» в социальной сети X.

Главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери в пятый раз стал победителем Лиги Европы. Ранее испанский специалист трижды выигрывал турнир с «Севильей» в сезоне-2013/2014, сезоне-2014/2015 и сезоне-2015/2016, а также с «Вильярреалом» в сезоне-2020/2021.

На стадии полуфинала соревнования «Фрайбург» по сумме двух встреч победил «Брагу» со счётом 4:3. На аналогичном этапе состязания «Астон Вилла» по сумме двух матчей одолела «Ноттингем Форест» со счётом 4:1.

Особенная победа Эмери в Лиге Европы! Какие же шедевры укладывала «Астон Вилла»! Видео
