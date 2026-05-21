«Это лига Унаи Эмери». В «Астон Вилле» отреагировали на победу в Лиге Европы

Пресс-служба «Астон Виллы» отреагировала на победу команды в финальном матче Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 над немецким «Фрайбургом» со счётом 3:0.

«Это лига Унаи Эмери», – написал аккаунт «Астон Виллы» в социальной сети X.

Главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери в пятый раз стал победителем Лиги Европы. Ранее испанский специалист трижды выигрывал турнир с «Севильей» в сезоне-2013/2014, сезоне-2014/2015 и сезоне-2015/2016, а также с «Вильярреалом» в сезоне-2020/2021.

На стадии полуфинала соревнования «Фрайбург» по сумме двух встреч победил «Брагу» со счётом 4:3. На аналогичном этапе состязания «Астон Вилла» по сумме двух матчей одолела «Ноттингем Форест» со счётом 4:1.