Эмери — первый тренер, выигравший один европейский трофей с тремя разными клубами

Унаи Эмери стал первым тренером в истории, выигравшим один крупный европейский трофей с тремя разными командами. «Астон Вилла» впервые в своей истории выиграла Кубок УЕФА/Лигу Европы, одержав победу в финале турнира сезона-2025/2026 над немецким «Фрайбургом» со счётом 3:0.

С «Севильей» Эмери побеждал в Лиге Европы три раза подряд — в 2014, 2015 и 2016 годах. Также на счету Эмери титул чемпиона Лиги Европы в 2021 году с «Вильярреалом».

Финальная игра турнира сезона-2025/2026 проходила на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле, Турция. В качестве арбитра выступил Франсуа Летексье из Франции.

Прошлым победителем Лиги Европы являлся «Тоттенхэм», который в финале минувшего сезона турнира обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.