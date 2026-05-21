Эмери — первый тренер, выигравший один европейский трофей с тремя разными клубами

Унаи Эмери стал первым тренером в истории, выигравшим один крупный европейский трофей с тремя разными командами. «Астон Вилла» впервые в своей истории выиграла Кубок УЕФА/Лигу Европы, одержав победу в финале турнира сезона-2025/2026 над немецким «Фрайбургом» со счётом 3:0.

Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 41'     0:2 Буэндия – 45+3'     0:3 Роджерс – 58'    

С «Севильей» Эмери побеждал в Лиге Европы три раза подряд — в 2014, 2015 и 2016 годах. Также на счету Эмери титул чемпиона Лиги Европы в 2021 году с «Вильярреалом».

Финальная игра турнира сезона-2025/2026 проходила на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле, Турция. В качестве арбитра выступил Франсуа Летексье из Франции.

Прошлым победителем Лиги Европы являлся «Тоттенхэм», который в финале минувшего сезона турнира обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

