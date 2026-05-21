Фото: «Астон Вилле» вручили трофей за победу в Лиге Европы

«Астон Вилле» вручили кубок Лиги Европы за победу в турнире сезона-2025/2026. Это случилось после финального матча, в котором английская команда победила «Фрайбург» (3:0). Игра прошла на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле. В качестве главного арбитра выступил Франсуа Летексье (Франция).

Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 41'     0:2 Буэндия – 45+3'     0:3 Роджерс – 58'    

«Астон Вилла» впервые в своей истории выиграла Лигу Европы и стала шестой английской командой, одержавшей победу в данном турнире. Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери в пятый раз стал победителем Лиги Европы.

В прошлом сезоне победителем турнира был «Тоттенхэм», который в финале состязания обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

