В «Саутгемптоне» отреагировали на окончательное исключение из плей-офф Чемпионшипа

В «Саутгемптоне» отреагировали на отклонение апелляции на решение Английской футбольной лиги (EFL) об исключении команды из финала плей-офф Чемпионшипа. В матче за право выхода в английскую Премьер-лигу, который пройдёт на стадионе «Уэмбли» 23 мая, встретятся «Халл Сити» и «Мидлсбро».

«Это крайне разочаровывающий результат для всех, кто связан с футбольным клубом «Саутгемптон». Мы знаем, насколько болезненным будет этот момент для наших болельщиков, игроков, персонала, коммерческих партнёров и всего сообщества в целом, которые так сильно поддерживали команду на протяжении всего сезона, и мы ещё раз приносим извинения всем, кого это затронуло.

Хотя мы полностью признаём серьёзность этого вопроса и последовавшую за ним проверку, клуб неизменно считал, что первоначальные спортивные санкции были непропорциональными, и эту точку зрения за последние 24 часа разделили многие представители футбольного сообщества.

Мы хотели бы официально выразить нашу искреннюю благодарность нашим болельщикам за поддержку, терпение и преданность, которые они проявляли в течение невероятно сложного периода. Мы как можно скорее поделимся информацией о возврате средств за билеты для тех, кто купил билеты на «Уэмбли».

Футбольный клуб «Саутгемптон» имеет богатую историю и прочные основы, но очевидно, что доверие сейчас необходимо восстановить. Эта работа начинается немедленно. Клуб тщательно проанализирует события, которые привели к этому, извлечёт из них уроки и предпримет необходимые шаги, чтобы ответственно двигаться вперёд.

Несмотря на то, что сегодняшний вечер – болезненный момент, этот футбольный клуб отреагирует на него со смирением, ответственностью и решимостью всё исправить», – сообщает официальный сайт «Саутгемптона».

Ранее стало известно, что аналитик «Саутгемптона» был пойман на фотографировании тактики и записи тренировки «Мидлсбро» перед первой встречей команд в плей-офф турнира. После этого по сумме двух матчей «Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро» (0:0, 2:1) и вышел в финал. В субботу, 23 мая, команда должна была сыграть за выход в АПЛ с «Халлом».