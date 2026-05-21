«Мы выложились на полную». Тилеманс — о финальном матче «Астон Виллы» с «Фрайбургом» в ЛЕ

Полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс поделился эмоциями после победного финального матча Лиги Европы сезона-2025/2026 с «Фрайбургом». Команда Унаи Эмери обыграла немецкий клуб со счётом 3:0, на счету Тилеманса первый забитый мяч.

«Чувствую себя потрясающе. Голос немного сел. Мы выложились на полную. Отличное выступление. У нас был великолепный сезон.

Это был сезон с множеством взлётов и падений. Мы начали очень, очень плохо. Наши стандарты были крайне низкими, то, как мы переломили ситуацию, огромная заслуга игроков и персонала.

Мы просто продолжали работать и верить — и в итоге получили Лигу чемпионов на следующий сезон и трофей», — приводит слова Тилеманса TNT Sports.