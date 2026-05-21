Сборная Египта назвала 27 игроков, 26 из которых поедут на чемпионат мира — 2026
Египетская футбольная ассоциация (EFA) на своей странице в социальной сети X представила список сборной из 27 игроков, 26 из которых поедут на чемпионат мира 2026 года, предстоящим летом в США, Канаде и Мексике. Главный тренер сборной Хоссам Хассан вызвал 27 футболистов.

Состав Египта на чемпионат мира — 2026:

вратари: Мохамед Эль-Шенави, Мостафа Шобейр, Аль-Махди Солиман, Мохамед Алаа;

защитники: Мохамед Хани, Тарек Алаа, Хамди Фати, Рами Рабья, Яссер Ибрахим, Хоссам Абдельмагид, Мохамед Абдель Монем, Карим Хафез, Ахмед Абул-Фетух;

полузащитники: Марван Аттия, Моханад Лашин, Набиль Эмад Дунга, Махмуд Сабер, Ахмед Сайед, Эмам Ашур, Махмуд Трезеге, Ибрагим Адель, Мостафа Зико, Мохамед Салах, Хайтам Хассан;

нападающие: Омар Мармуш, Актай Абдаллах, Хамза Абделькарим.

Окончательный состав сборной будет объявлен после товарищеского матча со сборной России, запланированный на 28 мая.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 13:00 МСК
Египет
Не начался
Россия
Фото: Страница сборной Египта в соцсети Х

