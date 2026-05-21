«Я был в шоке». Василенко рассказал о поступке Талалаева, который его поразил

Главный тренер «Факела» Олег Василенко поделился поступком наставника калининградской «Балтики» Андрея Талалаева, который его поразил.

«Андрей Викторович с тренерским штабом и сами ребята проделали колоссальную работу. Они выжали из ребят максимум. А о личностных качествах Талалаева могу рассказать одну свежую историю.

Мы проигрываем «Чайке», команде с последнего места. Я сажусь в автобус — на телефоне пропущенный вызов от Андрея Викторовича. Естественно, перезваниваю и слышу: «Я здесь, недалеко, хочу поддержать тебя. Может, мне подъехать на стадион?» Человек в больнице, после операции — я был в шоке. Мы уже отъезжали со стадиона, поэтому поговорили по телефону. Но этот случай много говорит о человеческом и профессиональном уровне. Талалаев — большой человек и понимает, как сложно бывает в футболе. На меня его поступок произвёл сильное впечатление», — рассказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Факел» с 68 очками расположился на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги и напрямую вышел в РПЛ.

