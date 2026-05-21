Тренер «Фрайбурга» назвал причины поражения команды в финале Лиги Европы с «Астон Виллой»
Главный тренер «Фрайбурга» Юлиан Шустер прокомментировал поражение команды в финале Лиги Европы с «Астон Виллой» (0:3).

Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 41'     0:2 Буэндия – 45+3'     0:3 Роджерс – 58'    

«Мои поздравления «Астон Вилле». Они провели отличный сезон. Матч начался так, как мы и ожидали. Обе команды боролись, но, если не считать момента Роджерса, не создавали ничего очень опасного. Мы понимали, что стандарты могут сыграть решающую роль. И, кстати, первый момент в такой ситуации остался за нами. Но потом они прекрасно разыграли свой стандарт и вышли вперёд. В такой ситуации надо сохранять спокойствие, но вскоре случился второй гол и нам стало совсем сложно. Один гол обернулся двумя, два гола – тремя», — приводит слова Шустера официальный сайт УЕФА.

«Астон Вилла» впервые в своей истории выиграла Кубок УЕФА/Лигу Европы.

