Тренер «Фрайбурга» назвал причины поражения команды в финале Лиги Европы с «Астон Виллой»

Главный тренер «Фрайбурга» Юлиан Шустер прокомментировал поражение команды в финале Лиги Европы с «Астон Виллой» (0:3).

«Мои поздравления «Астон Вилле». Они провели отличный сезон. Матч начался так, как мы и ожидали. Обе команды боролись, но, если не считать момента Роджерса, не создавали ничего очень опасного. Мы понимали, что стандарты могут сыграть решающую роль. И, кстати, первый момент в такой ситуации остался за нами. Но потом они прекрасно разыграли свой стандарт и вышли вперёд. В такой ситуации надо сохранять спокойствие, но вскоре случился второй гол и нам стало совсем сложно. Один гол обернулся двумя, два гола – тремя», — приводит слова Шустера официальный сайт УЕФА.

«Астон Вилла» впервые в своей истории выиграла Кубок УЕФА/Лигу Европы.