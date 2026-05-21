Видеообзор разгромной победы «Астон Виллы» в финале Лиги Европы с «Фрайбургом»

Английская «Астон Вилла» обыграла немецкий «Фрайбург» в финальном матче плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026. Встреча прошла в турецком Стамбуле на стадионе «Тюпраш» и завершилась с разгромным счётом 3:0.

В составе победителей голами отличились полузащитники Юри Тилеманс и Морган Роджерс, а также форвард Эмилиано Буэндия. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Астон Вилла» впервые в своей истории выиграла Лигу Европы и стала шестой английской командой, одержавшей победу в данном турнире. Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери в пятый раз стал победителем Лиги Европы.