Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фрайбург — Астон Вилла, видеообзор финала Лиги Европы, 20 мая 2026, счет матча 0:3, Тилеманс, Буэндия, Роджерс, Эмери

Видеообзор разгромной победы «Астон Виллы» в финале Лиги Европы с «Фрайбургом»
Комментарии

Английская «Астон Вилла» обыграла немецкий «Фрайбург» в финальном матче плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026. Встреча прошла в турецком Стамбуле на стадионе «Тюпраш» и завершилась с разгромным счётом 3:0.

Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 41'     0:2 Буэндия – 45+3'     0:3 Роджерс – 58'    

В составе победителей голами отличились полузащитники Юри Тилеманс и Морган Роджерс, а также форвард Эмилиано Буэндия. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Астон Вилла» впервые в своей истории выиграла Лигу Европы и стала шестой английской командой, одержавшей победу в данном турнире. Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери в пятый раз стал победителем Лиги Европы.

Материалы по теме
Особенная победа Эмери в Лиге Европы! Какие же шедевры укладывала «Астон Вилла»! Видео
Особенная победа Эмери в Лиге Европы! Какие же шедевры укладывала «Астон Вилла»! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android