Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Астон Виллы» — о принце Уильяме: надеюсь, удастся выпотрошить его кредитную карту

Игрок «Астон Виллы» — о принце Уильяме: надеюсь, удастся выпотрошить его кредитную карту
Комментарии

Полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн высказался о поддержке принца Уильяма в финале Лиги Европы с «Фрайбургом» (3:0). Уильям находился на стадионе в Стамбуле.

Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 41'     0:2 Буэндия – 45+3'     0:3 Роджерс – 58'    

«Он отличный парень. Он зашел в нашу раздевалку перед игрой. Он огромный болельщик «Астон Виллы» и точно не собирался пропустить этот матч. Конечно, приятно, что он нас поддерживает. Он просто нормальный парень. Надеюсь, удастся пропустить с ним сегодня пару напитков и выпотрошить его кредитную карту к концу вечеринки», — приводит слова Макгинна официальный сайт УЕФА.

«Астон Вилла» впервые в своей истории выиграла Кубок УЕФА/Лигу Европы.

Материалы по теме
Особенная победа Эмери в Лиге Европы! Какие же шедевры укладывала «Астон Вилла»! Видео
Особенная победа Эмери в Лиге Европы! Какие же шедевры укладывала «Астон Вилла»! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android