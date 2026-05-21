Игрок «Астон Виллы» — о принце Уильяме: надеюсь, удастся выпотрошить его кредитную карту

Полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн высказался о поддержке принца Уильяма в финале Лиги Европы с «Фрайбургом» (3:0). Уильям находился на стадионе в Стамбуле.

«Он отличный парень. Он зашел в нашу раздевалку перед игрой. Он огромный болельщик «Астон Виллы» и точно не собирался пропустить этот матч. Конечно, приятно, что он нас поддерживает. Он просто нормальный парень. Надеюсь, удастся пропустить с ним сегодня пару напитков и выпотрошить его кредитную карту к концу вечеринки», — приводит слова Макгинна официальный сайт УЕФА.

«Астон Вилла» впервые в своей истории выиграла Кубок УЕФА/Лигу Европы.