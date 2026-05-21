Игрок «Астон Виллы» — о принце Уильяме: надеюсь, удастся выпотрошить его кредитную карту
Полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн высказался о поддержке принца Уильяма в финале Лиги Европы с «Фрайбургом» (3:0). Уильям находился на стадионе в Стамбуле.
Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 41' 0:2 Буэндия – 45+3' 0:3 Роджерс – 58'
«Он отличный парень. Он зашел в нашу раздевалку перед игрой. Он огромный болельщик «Астон Виллы» и точно не собирался пропустить этот матч. Конечно, приятно, что он нас поддерживает. Он просто нормальный парень. Надеюсь, удастся пропустить с ним сегодня пару напитков и выпотрошить его кредитную карту к концу вечеринки», — приводит слова Макгинна официальный сайт УЕФА.
«Астон Вилла» впервые в своей истории выиграла Кубок УЕФА/Лигу Европы.
