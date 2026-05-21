Фермин Лопес объявил, что пропустит ЧМ-2026 из-за травмы. В сборной Испании ответили

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес опубликовал пост, где высказался о том, что перенёс операцию после полученного перелома пятой плюсневой кости правой стопы в матче 37-го тура испанской Ла Лиги с «Бетисом» (3:1) и объявил, что пропустит грядущий чемпионат мира — 2026.

«Операция прошла очень хорошо, и уже сейчас я думаю о том, чтобы вернуться сильнее физически и ментально. Жизнь и футбол бывают жестоки, когда меньше всего этого ожидаешь или заслуживаешь, но нужно принять, что все это — часть пути. Это очень трудный момент для меня и очередной вызов в моей карьере, который я преодолею — не сомневайтесь. Теперь настало время поддержать национальную команду и своих товарищей по сборной из дома. От всего сердца благодарю всех за поддержку и проявление любви», — написал Лопес на своей странице в соцсетях.

Сборная Испании в комментариях под постом Фермина отреагировала следующим сообщением: «Мы с нетерпением ждём твоего возвращения на поле. Всего наилучшего и сил тебе, Фермин!»

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за клуб 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал 17 голевых передач. Окончательная заявка Испании на матчи ЧМ-2026 будет опубликована 25 мая.