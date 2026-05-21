Салах попал в состав Египта на ЧМ-2026 и может сыграть с Россией в товарищеском матче

Нападающий Мохамед Салах попал в расширенный состав сборной Египта на ЧМ-2026 и может сыграть с Россией в товарищеском матче, который запланирован на 28 мая.

Ранее нападающий «Ливерпуля» получил травму подколенного сухожилия, из-за чего пропустил несколько матчей команды на финише сезоне. Ходили слухи, что из-за травмы он рискует не попасть на ЧМ-2026.

Напомним, Египетская футбольная ассоциация (EFA) представила список сборной из 27 игроков, 26 из которых поедут на чемпионат мира 2026 года предстоящим летом в США, Канаде и Мексике.

Окончательный состав сборной Египта будет объявлен после товарищеского матча со сборной России, запланированный на 28 мая.