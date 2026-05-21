«Бились за него». Дзюба рассказал, кому посвящена победа «Акрона» в стыке с «Ротором»
Капитан «Акрона», российский нападающий Артём Дзюба поделился эмоциями после победы над волгоградским «Ротором» со счётом 2:0 в первом VK Видео переходном матче за право принять участие в Мир Российской Премьер-Лиге в сезоне-2026/2027.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
20 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 45+1'     0:2 Беншимол – 51'    

«Всех болельщиков «Акрона» с важной победой. Эту победу посвящаем Зауру Тедееву. Мы сегодня играли и бились за него. Его очень не хватает, но мы обязательно закончим начатое и сохраним команду в РПЛ любой ценой», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Ответная игра пройдёт в субботу, 23 мая. Победитель двухматчевого противостояния получит право сыграть в РПЛ-2026/2027.

Отметим, возглавлявший команду в течение сезона Заур Тедеев покинул свой пост после поражения от «Крыльев Советов» (1:4) в 30-м туре РПЛ. В стыках руководит командой Мурат Иксаков.

