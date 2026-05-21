Эмери носили на руках, тренер в пятый раз целовал кубок. Яркие фото победы «Астон Виллы»

20 мая на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле состоялся финальный матч Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались «Фрайбург» (Германия) и «Астон Вилла» (Англия). В качестве главного арбитра выступил Франсуа Летексье (Франция). Победу в матче со счётом 3:0 одержали футболисты английской команды.

«Астон Вилла» впервые в своей истории стала чемпионом Лиги Европы. А для главного тренера команды Унаи Эмери этот финал стал шестым в данном турнире, в пяти из которых возглавляемые им команды одерживали победу.

Лучшие фото финала Лиги Европы – в фотоподборке «Чемпионата».

Счёт в матче на 41-й минуте открыл полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс. Перед перерывом форвард Эмилиано Буэндия удвоил преимущество английского клуба. Третий мяч в ворота «Фрайбурга» на 58-й минуте забил полузащитник Морган Роджерс.