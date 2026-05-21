«Это сработало прекрасно». Тилеманс назвал аспект игры, который помог выиграть финал ЛЕ

Полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс прокомментировал победный финальный матч Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 с «Фрайбургом». Команда Унаи Эмери обыграла немецкий клуб со счётом 3:0, на счету Тилеманса первый гол команды, который был забит после розыгрыша углового.

«У нас был только один день на отработку стандартов, мы занимались ими в понедельник, и в финале это сработало прекрасно, так что да, я очень счастлив. Это потрясающе! Мы просто продолжали работать, верили, и в итоге добились победы.

Болельщики были великолепны на протяжении всего матча, мы их только и слышали, так что им огромное спасибо за поддержку. Вперёд «Вилла»!» — приводит слова Тилеманса официальный сайт бирмингемцев.

«Астон Вилла» впервые в своей истории выиграла Лигу Европы и стала шестой английской командой, одержавшей победу в данном турнире.