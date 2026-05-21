Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это сработало прекрасно». Тилеманс назвал аспект игры, который помог выиграть финал ЛЕ

«Это сработало прекрасно». Тилеманс назвал аспект игры, который помог выиграть финал ЛЕ
Комментарии

Полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс прокомментировал победный финальный матч Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 с «Фрайбургом». Команда Унаи Эмери обыграла немецкий клуб со счётом 3:0, на счету Тилеманса первый гол команды, который был забит после розыгрыша углового.

Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 41'     0:2 Буэндия – 45+3'     0:3 Роджерс – 58'    

«У нас был только один день на отработку стандартов, мы занимались ими в понедельник, и в финале это сработало прекрасно, так что да, я очень счастлив. Это потрясающе! Мы просто продолжали работать, верили, и в итоге добились победы.

Болельщики были великолепны на протяжении всего матча, мы их только и слышали, так что им огромное спасибо за поддержку. Вперёд «Вилла»!» — приводит слова Тилеманса официальный сайт бирмингемцев.

«Астон Вилла» впервые в своей истории выиграла Лигу Европы и стала шестой английской командой, одержавшей победу в данном турнире.

Материалы по теме
Видео
Видеообзор разгромной победы «Астон Виллы» в финале Лиги Европы с «Фрайбургом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android