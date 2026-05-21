«Мы вместе — короли». Эмери отреагировал на пятый титул Лиги Европы в тренерской карьере

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о пятом титуле победителя Лиги Европы УЕФА. Этот трофей испанский специалист завоевал после победы бирмингемцев в решающем матче второго по значимости еврокубка с немецким «Фрайбургом». Матч завершился со счётом 3:0.

«Я не чувствую себя королём в этом турнире. Ощущаю себя по-настоящему благодарным. Мы вместе — короли. Победить было очень сложно, и хорошо сыграть в финале тоже очень сложно. «Фрайбург» заслужил место в титульной игре. Это очень сильная и хорошая команда с хорошим тренером. Нужно уважать конкуренцию в Европе, потому что она очень и очень высока. Выиграть титул и выйти в финал — это очень, очень сложно. Если команды добираются до финала, значит, они этого заслужили», — приводит слова Эмери One Football.

Ранее испанский специалист трижды выигрывал Лигу Европы с «Севильей» в сезоне-2013/2014, сезоне-2014/2015 и сезоне-2015/2016, а также с «Вильярреалом» в сезоне-2020/2021.