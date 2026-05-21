«ПСЖ» намерен приобрести голкипера «Порту» — источник

«ПСЖ» проявляет интерес к голкиперу «Порту» Диогу Коште, сообщает Mercado Azul.

По данным источника, французская команда уже провела несколько встреч с представителями игрока и португальского клуба.

Отмечается, что последняя встреча оказалась решающей, поскольку французский клуб гарантировал готовность выплатить отступные в размере € 60 млн за вратаря. Эта сумма считается не подлежащей обсуждению со стороны «Порту».

Парижский клуб ускорил переговоры и, похоже, спешит завершить процесс до чемпионата мира.
Отметим, в «ПСЖ» выступает российский голкипер Матвей Сафонов, который в нынешнем сезоне провёл 26 матчей во всех турнирах.

