«Надо честно признать». Капитан «Фрайбурга» — о поражении от «Астон Виллы» в финале ЛЕ
Капитан «Фрайбурга» Винченцо Грифо прокомментировал поражение команды в финале Лиги Европы с «Астон Виллой». Матч закончился разгромной победой английского клуба со счётом 3:0.

Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 41'     0:2 Буэндия – 45+3'     0:3 Роджерс – 58'    

«Надо честно признать, что «Астон Вилла» была сильнее. К сожалению, нам не удалось осложнить ей жизнь сегодня. Они действовали мастерски в каждом компоненте. Нам не удалось создать настоящее давление. Поэтому «Астон Вилла» победила по делу», — приводит слова Грифо официальный сайт УЕФА.

«Астон Вилла» впервые в своей истории выиграла Кубок УЕФА/Лигу Европы. Также сообщалось, что «Астон Вилла» стала шестым английским клубом-победителем Кубка УЕФА и Лиги Европы.

