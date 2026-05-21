«Надо честно признать». Капитан «Фрайбурга» — о поражении от «Астон Виллы» в финале ЛЕ
Капитан «Фрайбурга» Винченцо Грифо прокомментировал поражение команды в финале Лиги Европы с «Астон Виллой». Матч закончился разгромной победой английского клуба со счётом 3:0.
Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 41' 0:2 Буэндия – 45+3' 0:3 Роджерс – 58'
«Надо честно признать, что «Астон Вилла» была сильнее. К сожалению, нам не удалось осложнить ей жизнь сегодня. Они действовали мастерски в каждом компоненте. Нам не удалось создать настоящее давление. Поэтому «Астон Вилла» победила по делу», — приводит слова Грифо официальный сайт УЕФА.
«Астон Вилла» впервые в своей истории выиграла Кубок УЕФА/Лигу Европы. Также сообщалось, что «Астон Вилла» стала шестым английским клубом-победителем Кубка УЕФА и Лиги Европы.
