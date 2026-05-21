«Надо честно признать». Капитан «Фрайбурга» — о поражении от «Астон Виллы» в финале ЛЕ

Капитан «Фрайбурга» Винченцо Грифо прокомментировал поражение команды в финале Лиги Европы с «Астон Виллой». Матч закончился разгромной победой английского клуба со счётом 3:0.

«Надо честно признать, что «Астон Вилла» была сильнее. К сожалению, нам не удалось осложнить ей жизнь сегодня. Они действовали мастерски в каждом компоненте. Нам не удалось создать настоящее давление. Поэтому «Астон Вилла» победила по делу», — приводит слова Грифо официальный сайт УЕФА.

«Астон Вилла» впервые в своей истории выиграла Кубок УЕФА/Лигу Европы. Также сообщалось, что «Астон Вилла» стала шестым английским клубом-победителем Кубка УЕФА и Лиги Европы.