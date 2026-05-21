Унаи Эмери сделал заявление об амбициях «Астон Виллы» на фоне игры в ЛЧ в грядущем сезоне

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался об амбициях английского клуба после завоевания титула в Лиге Европы УЕФА. Испанский специалист стал обладателем этого трофея после победы бирмингемцев в решающем матче второго по значимости еврокубка с немецким «Фрайбургом». Встреча завершилась со счётом 3:0.

«Амбиции клуба очень высоки. Конечно, моей мечтой, когда я приехал сюда, было играть в Европе, выигрывать трофеи. Это первый трофей, который мы завоевали. Полученный нами опыт, как, например, в финале ЛЕ, очень важен для того, чтобы мы могли стать лучше. Достижение этого результата наполняет нас невероятным счастьем, невероятной гордостью. Но мы не собираемся останавливаться. Мы наслаждаемся каждым моментом и усердно работаем над улучшением результатов. Завоевание этого трофея — это важный шаг вперёд. В следующем году мы будем играть в Лиге чемпионов против лучших команд мира. Мы собираемся получить от этого такое же удовольствие, как и от Лиги Европы в этом году», — приводит слова Эмери One Football.

«Астон Вилла» впервые в своей истории выиграла Лигу Европы и стала шестой английской командой, одержавшей победу в данном турнире. Для бордово-голубых это будет четвёртое участие в главном еврокубковом турнире за всю историю. В 1982 году команда завоевала титул, победив в финале «Баварию» (1:0). В новейшей истории ЛЧ «вилланы» доходили лишь до 1/4 финала соревнования — при Эмери (2024/2025).