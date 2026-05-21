Луис Энрике сравнил игровой стиль «ПСЖ» и «Арсенала» перед финалом Лиги чемпионов

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал предстоящий финал Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом».

«Нет. У нас не самая габаритная команда, но мы умеем обороняться. Есть схожие стили, хотя команды и отличаются. Обе хотят контролировать игру. У «Арсенала» очень сложно отобрать мяч. Команда хорошо отражает стремление своего тренера побеждать. Это будет великий финал», — приводит слова Луиса Энрике Madeinparisiens.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт в Будапеште на «Пушкаш Арене», стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. Действующим победителем турнира являются парижане.