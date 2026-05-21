«Какой там «Фрайбург»? Совсем другой пошиб». Казанский — о титуле «Астон Виллы» в ЛЕ
Спортивный комментатор Денис Казанский высказался о завоевании «Астон Виллой» титула чемпиона Лиги Европы УЕФА в сезоне-2025/2026.

«Астон Вилла» прошла весь путь скучая. Что в группе, что в плей-офф. Может только с «Ноттингемом» в первом матче потрудились. А всё остальное… На таком уровне спокойствия и класса. Вот удивительно как «Вилла» застряла. В Лиге чемпионов забраться высоко в плей-офф точно нет. А вот здесь просто с запасом. Установив планку для прыжка на шесть метров, и никто даже близко в этом году не допрыгнул. Финал как показатель. Ну какой там «Фрайбург»? Совсем другой пошиб. Даже смысла нет что-то разбирать и анализировать. Чистое наслаждение эстетическое голами «Виллы». Унаи [Эмери] отлично устроился!). Очень рад за него и Принца. Up the Villa. Жаль, что Оззи (исполнитель Оззи Осборн — известный большой фанат «Астон Виллы». Он скончался летом прошлого года. — Прим. «Чемпионата») не увидел. Гизер (Батлер Гизер — известный музыкант. — Прим. «Чемпионата») порадуется. Что-нибудь на басах сегодня явно исполнит», — написал Казанский в телеграм-канале.

«Астон Вилла» стала обладателем Лиги Европы впервые в истории. Это случилось после разгромной победы бирмингемцев над «Фрайбургом» со счётом 3:0 в финале соревнования.

