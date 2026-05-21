Все новости
«Сантос» хочет аннулировать результат матча чемпионата Бразилии из-за скандала с Неймаром

«Сантос» требует аннулировать результат матча 16‑го тура Серии А против «Коритибы» (0:3).

Бразилия — Серия А . 16-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Сантос
Окончен
0 : 3
Коритиба
0:1 Энрике – 5'     0:2 Энрике – 20'     0:3 Жозуэ – 39'    
Удаления: Барреаль – 73' / нет

«Юридический отдел сообщает, что подал иск в Высший спортивный суд с требованием аннулировать матч, сыгранный 17 мая против «Коритибы», в рамках 16-го тура чемпионата Бразилии.

Клуб считает, что была допущена юридическая ошибка, когда судья не позволил Неймару оставаться на поле, что противоречило указаниям тренерского штаба и нарушало официальный протокол замены игроков.
Предметом спора является не техническое исполнение или результат игры, а защита интересов клуба и соблюдение правил ФИФА», — говорится в заявлении «Сантоса».

Инцидент произошёл на 19-й минуте второго тайма. Неймар находился за пределами поля, где ему оказывали помощь из-за проблем с икроножной мышцей, когда четвёртый арбитр поднял табличку, показывающую замену: вместо Неймара должен был выйти Робиньо Жуниор.

В «Сантосе» утверждают, что на самом деле заменён должен был быть Эскобар. Возмущённый ситуацией Неймар попытался вернуться на поле, за что получил жёлтую карточку. После этого он показал листок, который, по его словам, был передан четвёртому арбитру и содержал информацию о замене аргентинского игрока. Судейская бригада не смогла отменить своё решение, из-за чего нападающий был вынужден досрочно завершить матч.

