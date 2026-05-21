Испанские тренеры могут завоевать все три еврокубка по итогам текущего сезона

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери стал победителем Лиги Европы. Это случилось после победы английской команды в финальном матче турнира сезона-2025/2026 над «Фрайбургом» (3:0).

Благодаря этому результату точно известно, что два из трёх еврокубков текущей кампании останутся за испанскими тренерами, так как в грядущем финале Лиги чемпионов УЕФА (30 мая) «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике встретится с «Арсеналом», возглавляемым Микелем Артетой. В случае победы любой из команд титул будет на счету испанского специалиста.

При этом испанские наставники могут взять вообще все три еврокубка, если «Райо Вальекано» под руководством Иньиго Переса победит в решающем матче Лиги конференций УЕФА английский «Кристал Пэлас» (27 мая), главным тренером которого является австрийский тренер Оливер Гласнер.