Испанские тренеры могут завоевать все три еврокубка по итогам текущего сезона

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери стал победителем Лиги Европы. Это случилось после победы английской команды в финальном матче турнира сезона-2025/2026 над «Фрайбургом» (3:0).
Благодаря этому результату точно известно, что два из трёх еврокубков текущей кампании останутся за испанскими тренерами, так как в грядущем финале Лиги чемпионов УЕФА (30 мая) «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике встретится с «Арсеналом», возглавляемым Микелем Артетой. В случае победы любой из команд титул будет на счету испанского специалиста.
При этом испанские наставники могут взять вообще все три еврокубка, если «Райо Вальекано» под руководством Иньиго Переса победит в решающем матче Лиги конференций УЕФА английский «Кристал Пэлас» (27 мая), главным тренером которого является австрийский тренер Оливер Гласнер.
- 21 мая 2026
-
04:38
-
04:34
-
04:22
-
04:04
-
03:58
-
03:48
-
03:44
-
03:33
-
03:23
-
03:10
-
03:09
-
02:45
-
02:31
-
02:24
-
02:21
-
02:16
-
02:11
-
01:49
-
01:41
-
01:40
-
01:29
-
01:28
-
01:15
-
00:56
-
00:53
-
00:45
-
00:44
-
00:27
-
00:24
-
00:20
-
00:11
-
00:05
-
00:04
-
00:01
- 20 мая 2026
-
23:58