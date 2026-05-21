Испанские тренеры могут завоевать все три еврокубка по итогам текущего сезона

Испанские тренеры могут завоевать все три еврокубка по итогам текущего сезона
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери стал победителем Лиги Европы. Это случилось после победы английской команды в финальном матче турнира сезона-2025/2026 над «Фрайбургом» (3:0).

Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 41'     0:2 Буэндия – 45+3'     0:3 Роджерс – 58'    

Благодаря этому результату точно известно, что два из трёх еврокубков текущей кампании останутся за испанскими тренерами, так как в грядущем финале Лиги чемпионов УЕФА (30 мая) «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике встретится с «Арсеналом», возглавляемым Микелем Артетой. В случае победы любой из команд титул будет на счету испанского специалиста.

При этом испанские наставники могут взять вообще все три еврокубка, если «Райо Вальекано» под руководством Иньиго Переса победит в решающем матче Лиги конференций УЕФА английский «Кристал Пэлас» (27 мая), главным тренером которого является австрийский тренер Оливер Гласнер.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
