Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес играл в финале Лиги Европы со сломанным пальцем

Журналист Мэт Лоу сообщил, что голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес сломал палец перед финальным матчем Лиги Европы с «Фрайбургом» (3:0). Отметим, Мартинес вышел на поле в стартовом составе и провёл всю игру.

«Мартинес сломал палец во время разминки сегодня вечером и всё равно вышел на поле. Было очевидно, наблюдая за разминкой, что возникла проблема, но я и представить не мог, что она настолько серьёзная», — написал Лоу на личной странице в социальной сети X.

«Астон Вилла» впервые в своей истории выиграла Кубок УЕФА/Лигу Европы. Также сообщалось, что «Астон Вилла» стала шестым английским клубом-победителем Кубка УЕФА и Лиги Европы.