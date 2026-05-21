Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес играл в финале Лиги Европы со сломанным пальцем
Журналист Мэт Лоу сообщил, что голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес сломал палец перед финальным матчем Лиги Европы с «Фрайбургом» (3:0). Отметим, Мартинес вышел на поле в стартовом составе и провёл всю игру.
Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 41' 0:2 Буэндия – 45+3' 0:3 Роджерс – 58'
«Мартинес сломал палец во время разминки сегодня вечером и всё равно вышел на поле. Было очевидно, наблюдая за разминкой, что возникла проблема, но я и представить не мог, что она настолько серьёзная», — написал Лоу на личной странице в социальной сети X.
«Астон Вилла» впервые в своей истории выиграла Кубок УЕФА/Лигу Европы. Также сообщалось, что «Астон Вилла» стала шестым английским клубом-победителем Кубка УЕФА и Лиги Европы.
