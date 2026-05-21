«А почему, собственно, нет?» Елагин предсказал победителей ЛЧ и ЛК после финала ЛЕ

Прославленный спортивный комментатор Александр Елагин высказался о завоевании «Астон Виллой» титула чемпиона Лиги Европы УЕФА в сезоне-2025/2026, предположив, кто выиграет в оставшихся финалах еврокубков (Лиги чемпионов УЕФА и Лиги конференций УЕФА.

Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 41'     0:2 Буэндия – 45+3'     0:3 Роджерс – 58'    

«Эмери взял свой 5-й Кубок УЕФА и Первый с английским клубом! ЗдОрово, что им оказалась именно «Астон Вилла»! Теперь ждём Кубок конференций на «Селхёрст Парк» 27-го и Кубок чемпионов на «Эмирейтс» 30-го!.. А почему, собственно, нет?», — написал Елагин в своём телеграм-канале.

«Астон Вилла» стала обладателем Лиги Европы впервые в истории. Это случилось после разгромной победы бирмингемцев над «Фрайбургом» со счётом 3:0 в финале соревнования. В финале Лиги чемпионов 30 мая сойдутся «ПСЖ» встретится с «Арсеналом», а «Райо Вальекано» в решающем матче Лиги конференций УЕФА «Кристал Пэлас» 27 мая.

