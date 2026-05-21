Yahoo Sports рассказал о будущем Сафонова в «ПСЖ» в случае подписания голкипера «Порту»

«ПСЖ» намерен сохранить российского голкипера Матвея Сафонова в клубе в случае подписания контракта с вратарём «Порту» Диогу Коштой, сообщает Yahoo Sports.

По данным источника, парижский клуб, вероятно, хотел бы сохранить Сафонова, который доказал свою состоятельность и отличается безупречным отношением к делу.

Шевалье, которому не удалось закрепиться в основе, несмотря на шесть месяцев в статусе стартового голкипера, может быть отправлен в другой клуб, как на постоянной основе, так и в аренду. В любом случае потенциальный переход Кошты в «ПСЖ» повлечёт изменения во вратарской линии парижан.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет подписать контракт с Коштой, заплатив за него € 60 млн.