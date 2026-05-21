Джейдон Санчо установил уникальное еврокубковое достижение, ранее никому не покорявшееся

Джейдон Санчо установил уникальное еврокубковое достижение, ранее никому не покорявшееся
«Астон Вилла» обыграла «Фрайбург» в финале Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 со счётом 3:0. Для английского нападающего Джейдона Санчо это третий финал еврокубков за три подряд сезона.

Лига Европы . Финал
20 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 41'     0:2 Буэндия – 45+3'     0:3 Роджерс – 58'    

Как сообщает аккаунт в соцсети X Scotland’s Coefficient, Санчо стал первым футболистом, который в трёх последовательных сезонах выходил в финалы трёх разных еврокубков. При этом Джейдо сделал это с тремя разными клубами. В сезоне-2024/2025 он выигрывал финал Лиги конференций УЕФА в составе «Челси» (4:1 с «Бетисом»), а в сезоне-2023/2024 англичанин проиграл финал Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией» (0:2 с «Реалом»).

Все три финала Санчо провёл, выступая за свои команды на правах аренды, а права на игрока принадлежат «Манчестер Юнайтед».

Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 20 млн. В текущем сезоне Санчо сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

