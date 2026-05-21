Григорян: откуда взялись прогнозы, будто «Акрон» будет испытывать проблемы с «Ротором»?

Комментарии

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал победу «Акрона» в первом переходном матче РПЛ. Матч закончился победой «Акрона» со счётом 2:0.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
20 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 45+1'     0:2 Беншимол – 51'    

«Откуда вообще взялись прогнозы, будто «Акрон» будет испытывать очень сильные проблемы в игре с «Ротором»? Надо же смотреть, в каких лигах и с какими оппонентами играют команды. Очевидно, что клубы РПЛ — явные фавориты в стыковых матчах.

Если в последние годы бывали сенсации в стыках, то они были связаны с внутренней кухней и с моральным состоянием некоторых команд. Здесь же класс и превосходство «Акрона» были видны с первой до последней секунды, — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

В параллельном переходном матче махачкалинское «Динамо» победило екатеринбургский «Урал» со счётом 1:0. Ответные игры пройдут в субботу, 23 мая. Победители двухматчевых противостояний получат право сыграть в РПЛ-2026/2027.

