Григорян: откуда взялись прогнозы, будто «Акрон» будет испытывать проблемы с «Ротором»?

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал победу «Акрона» в первом переходном матче РПЛ. Матч закончился победой «Акрона» со счётом 2:0.

«Откуда вообще взялись прогнозы, будто «Акрон» будет испытывать очень сильные проблемы в игре с «Ротором»? Надо же смотреть, в каких лигах и с какими оппонентами играют команды. Очевидно, что клубы РПЛ — явные фавориты в стыковых матчах.

Если в последние годы бывали сенсации в стыках, то они были связаны с внутренней кухней и с моральным состоянием некоторых команд. Здесь же класс и превосходство «Акрона» были видны с первой до последней секунды, — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

В параллельном переходном матче махачкалинское «Динамо» победило екатеринбургский «Урал» со счётом 1:0. Ответные игры пройдут в субботу, 23 мая. Победители двухматчевых противостояний получат право сыграть в РПЛ-2026/2027.